Міжнародні резерви знову становлять понад 40 млрд доларів: торік вони збільшились на 42%

Станом на 1 січня міжнародні резерви України становили 40,5 мільярда доларів США, за грудень вони зросл на 4,4%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У грудні 2023 року вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Динаміку резервів у грудні 2023 року визнили надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

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На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5,55 млрд дол, з них:

2,46 млрд дол – через трастовий фонд Світового банку, зокрема від Японії, Норвегії та США;

1,81 млрд дол – макрофінансова допомога від ЄС;

881,6 млн дол – від МВФ;

332 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

56,0 млн дол – від інших міжнародних партнерів.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 708,2 млн дол.

Також Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3,56 млрд дол та викупив до резервів 6,1 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив 3,55 млрд дол збільшившись у 1,4 раза порівняно з листопадом.

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"Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником, зокрема через активізацію бюджетних видатків наприкінці року", - пояснили в регуляторі.

Крім цього, в грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових нструментів збільшилася на 426,7 млн дол.

Упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%. Торік Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 млрд дол.

Найбільша фінансова допомога надійшла від ЄС – 19,7 млрд дол, через трастовий фонд Світового банку – 16,4 млрд дол (зокрема, від США, Японії, Великобританії, Норвегії та інших країн), МВФ – 4,5 млрд дол та Канади – 1,8 млрд дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

Економічна правда