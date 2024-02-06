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Международные резервы в январе сократились почти на 5%

Вторник, 6 февраля 2024, 18:49 - Анастасия Жарикова

Международные резервы Украины на 1 февраля составили 38,53 миллиарда долларов, в январе их объем уменьшился на 4,9%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и меньшими по сравнению с предыдущими месяцами объемами поступления международной помощи", - пояснили в регуляторе.

В целом в течение января динамику международных резервов определял ряд факторов. 

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Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2,55 млрд долл и выкупил в резервы 16,0 млн долл. Итак, чистая продажа валюты НБУ в январе составила 2 533,1 млн долл. США, уменьшившись на 29% по сравнению с декабрем. 

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 898,9 млн долл. Из них: 

  • 512,1 млн долл - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • 386,8 млн долл - заемные и грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 441,6 млн долл.

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Кроме этого, в январе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 86,3 млн долл. 

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта", - добавили в Нацбанке.

Экономическая правда

резервы НБУ финансы
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