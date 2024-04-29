Будівництво 14 житлових комплексів на території НАУ скасовано

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) анулювала дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території Національного авіаційного університету (НАУ).

Про це повідомила в.о. ректора НАУ Ксенія Семенова.

"Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на території Національного авіаційного університету за моєю заявою", - заявила вона.

Дозвіл у 2021 видала Державна архітектурно-будівельна інспекція в останній день свого існування. У жовтні 2021 ДІАМ зафіксувала численні порушення в цьому дозволі.

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"Цей проект суперечив будівельним нормам і, найголовніше, жодної вигоди для держави і університету, жодної соціальної інфраструктури там не значилось", - продовжила в.о. ректора НАУ.

19 липня 2022 року суд ухвалив до розгляду позовну заяву ДІАМ щодо визнання протиправними та скасування містобудівних умов від 29.04.2014, які передували видаванню дозволу на будівництво нових 14 житлових комплексів на території НАУ. Справу ще не передали в КОАС після ліквідації ОАСКу.

Економічна правда.

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