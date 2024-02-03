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Експорт через порти великої Одеси майже сягнув довоєнних показників - Кубраков

Субота, 3 лютого 2024, 18:00 - Економічна правда

За січень українським коридором було експортовано 6,3 млн тонн вантажу, що майже дорівнює довоєнному рівню.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Українським коридором вже перевезли 20 мільйонів тонн вантажу до 32 країн світу.

З портів великої Одеси вийшло 661 кораблів, які експортували вантажі до 32 країн світу. 

14,3 мільйона із зазначеного переліку становлять аграрні товари.

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Також заявлено про прибуття нових 104 суден для експорту 3 млн тонн вантажу.

Нагадаємо:

На початку січня повідомили, що створений ВМС ЗСУ новий Український морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 15 млн тонн продукції, зокрема 10 млн тонн агропродукції.

експорт торгівля війна
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