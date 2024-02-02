Найбільший морський перевізник Франції зупиняє транзит через Червоне море - Reuters

Getty Images

CMA CGM, найбільший товарний перевізник Франції та 4 у світі зупинив транзит через Червоне море через ризики для безпеки.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

Судноплавна група CMA CGM в п'ятницю призупинила до подальшого повідомлення всі переходи своїх суден через Баб-ель-Мандебську протоку в і з Червоного моря через ризики для безпеки.

Рішення було прийнято після останніх нападів на судна з боку бойовиків-хуситів в Ємені, в тому числі нападу на конвой, що містив судна CMA CGM на цьому тижні.

Реклама:

Раніше CMA CGM перенаправляла частину транзиту в обхід Червоного моря, через південь Африки, але частина транзиту продовжувалась через Баб-ель-Мандебську протоку, зокрема під прикриттям французьких ВМС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що атака на танкер компанії "Trafigura", що перевозив російську нафту 26 січня поставила під сумнів безпеку більшості легальних перевезень у Червоному морі. Ціна нафти вже зросла на 2 долари.

Реклама: