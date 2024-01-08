Експорт Українським морським коридором досяг 15 млн тонн 

Створений ВМС ЗСУ новий Український морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 15 млн тонн продукції, зокрема 10 млн тонн агропродукції.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"За п'ять місяців роботи коридору в наші українські порти під завантаження зайшло 469 нових суден. Наразі 39 суден завантажуються в портах "Одеса", "Чорноморськ", "Південний", - наголосив Кубраков.

Він зазначив, що ще 83 судна підтвердили готовність зайти в порти й експортувати 2,4 млн тонн вантажів.

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Нагадуємо:

У "Чорноморській зерновій ініціативі" (BSGI), що діяла раніше, пікові проходження суден становили 176-180 на місяць у вересні-жовтні-2022, а експорт - 3,8-4,2 млн тонн на місяць.