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Экспорт через порты большой Одессы почти достиг довоенных показателей - Кубраков

Суббота, 3 февраля 2024, 18:00 - Экономическая правда

За январь по украинскому коридору было экспортировано 6,3 млн тонн груза, что почти равно довоенному уровню.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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По украинскому коридору уже перевезли 20 миллионов тонн груза в 32 страны мира.

Из портов большой Одессы вышло 661 корабль, которые экспортировали грузы в 32 страны мира. 

14,3 миллиона из указанного перечня составляют аграрные товары.

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Также заявлено о прибытии новых 104 судов для экспорта 3 млн тонн груза.

Напомним:

В начале января сообщили, что созданный ВМС ВСУ новый Украинский морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт почти 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.

экспорт торговля война
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