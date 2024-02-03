Экспорт через порты большой Одессы почти достиг довоенных показателей - Кубраков
За январь по украинскому коридору было экспортировано 6,3 млн тонн груза, что почти равно довоенному уровню.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
20 mln tons have been exported through #Ukrainian_corridor to 32 countries by 661 vessels 14,3 mln tons is agro products. Ukraine support world food security.— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 3, 2024
New 104 vessels declared for arrival in order to export 3 million tons of cargo.
Ukrainian ports increase export. In… pic.twitter.com/jMnpJGUPQO
По украинскому коридору уже перевезли 20 миллионов тонн груза в 32 страны мира.
Из портов большой Одессы вышло 661 корабль, которые экспортировали грузы в 32 страны мира.
14,3 миллиона из указанного перечня составляют аграрные товары.
Также заявлено о прибытии новых 104 судов для экспорта 3 млн тонн груза.
Напомним:
В начале января сообщили, что созданный ВМС ВСУ новый Украинский морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт почти 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.