Экспорт через порты большой Одессы почти достиг довоенных показателей - Кубраков

За январь по украинскому коридору было экспортировано 6,3 млн тонн груза, что почти равно довоенному уровню.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

20 mln tons have been exported through #Ukrainian_corridor to 32 countries by 661 vessels 14,3 mln tons is agro products. Ukraine support world food security.



New 104 vessels declared for arrival in order to export 3 million tons of cargo.



Ukrainian ports increase export. In… pic.twitter.com/jMnpJGUPQO — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 3, 2024

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По украинскому коридору уже перевезли 20 миллионов тонн груза в 32 страны мира.

Из портов большой Одессы вышло 661 корабль, которые экспортировали грузы в 32 страны мира.

14,3 миллиона из указанного перечня составляют аграрные товары.

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Также заявлено о прибытии новых 104 судов для экспорта 3 млн тонн груза.

Напомним:

В начале января сообщили, что созданный ВМС ВСУ новый Украинский морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт почти 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.