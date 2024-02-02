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Кабмін спростив ліцензування експорту соняшника до Болгарії

П'ятниця, 2 лютого 2024, 18:25 - Олексій Павлиш

Кабінет міністрів спростив умови експорту насіння соняшнику до Болгарії, встановивши автоматичний режим ліцензування замість неавтоматичного.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 2 лютого, повідомляє Мінекономіки.

"Уряд проводить постійні консультації з країнами ЄС, з якими було введено ліцензування експорту деяких видів української сільгосппродукції. Нещодавно Болгарія погодилась лібералізувати режим ліцензування експорту одного із цих сільськогосподарських товарів, а саме насіння соняшнику.

Відтепер отримання ліцензій на експорт соняшника до Болгарії не вимагатиме погодження Мінагрополітики та, відповідно, окремих консультацій з цією країною. Це має спростити експорт відповідної української продукції.

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Ми будемо і надалі продовжувати спільний діалог з ЄС щодо повного врегулювання питань експорту вітчизняної агропродукції на територію сусідніх країн", - заявив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

Раніше з метою розблокування українського експорту агропродукції через сусідні країни ЄС уряд запровадив здійснення верифікації та погодження експорту окремих сільськогосподарських товарів до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі.

Зокрема було запроваджено режим ліцензування експорту таких товарів, як пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник до зазначених п’яти країн ЄС.

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Економічна правда

Кабмін зерно агросектор експорт Мінекономіки
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