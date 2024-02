В ракетах из КНДР, которыми РФ била по Киеву, нашли компоненты западных и китайских компаний

В северокорейских баллистических ракетах Kn-23/24, которыми Россия била по Киеву в феврале, были найдены электронные компоненты европейских, западных, японских и китайских компаний.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: В частности, в ракетах, которые упали в Оболонском районе Киева в феврале, содержатся западные микроконтроллеры, флеш-накопители памяти, преобразователи, источники питания, усилители, патч-антенны спутникового сигнала и т.д.

Среди компаний производителей, электронные компоненты которых КНДР использовала при изготовлении баллистических ракет, такие компании, как: немецкая Siemens, американские Fairchild Semiconductor International, Inc. и Analog Devices, Inc., японская NSK Ltd. / NSK Automation, китайская ZHONGKEWEI и другие.

На отдельных частях и обломках содержатся бирки с рукописным корейским иероглифом.

Предыстория:

20 февраля британская исследовательская организация Conflict Armament Research (CAR), исследовав 290 компонентов остатков баллистической ракеты, которую Северная Корея передала России для удара по Украине, обнаружила, что сотни из них - производства европейских и американских компаний.

По данным СМИ, санкции против КНДР должны появиться в 13-м пакете санкций Европейского Союза.

По данным СБУ, российские войска с декабря 2023 года выпустили по городам Украины уже более 20 северокорейских средств поражения, в частности баллистические ракеты типа Hwasong-11 (KN-23/24).

