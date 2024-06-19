Французька оборонна група Thales підписала три угоди з Україною: що передбачають

Французька оборонно-промислова група Thales оголосила про укладення трьох угод із підприємствами українського оборонного комплексу щодо співпраці у сферах радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони, радарів і безпілотників.

Про це йдеться у заяві Thales.

"Thales підписала на виставці Eurosatory три угоди з українською промисловістю під егідою Міністерства збройних сил Франції та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Ці угоди спрямовані на посилення оперативної підтримки фронтових операцій Збройних сил України та зміцнення місцевого оборонного потенціалу. Сфери співробітництва включають радіоелектронну боротьбу, тактичний зв'язок, системи протиповітряної оборони та радари, а також безпілотні авіаційні системи", - зазначили в Thales.

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Дві угоди стосуються одного з підприємств концерну "Укроборонпром":

перша угода оголошує про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке сприятиме постачанню та експлуатації обладнання для портфеля оборонних систем, включаючи засоби радіоелектронної боротьби, а також обладнання тактичного зв'язку, системи протиповітряної оборони та радари;

друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в рамках якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку. Ця угода спрямована на розвиток місцевого потенціалу технічного обслуговування в Україні, що дозволить скоротити цикли ремонту і технічного обслуговування і забезпечить найкращу оперативну готовність, додали в Thales.

В окремій, третій угоді, підписаній з українським виробником дронів FRDM, Thales має намір спільно розробити та виробити безпілотну авіаційну систему, здатну нести та запускати боєприпаси.

"Thales є давнім партнером Збройних сил України, з яким ми співпрацюємо вже понад 10 років, спочатку в галузі радіоелектронної боротьби, а потім розширивши її до широкого спектру програм.

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У короткостроковій перспективі ці угоди ще більше зміцнюють підтримку Thales у забезпеченні боєготовності Збройних Сил України. У перспективі вони також демонструють наше прагнення, через співпрацю з провідними українськими гравцями і постачальниками, закріпитися в Україні на довгострокову перспективу і зміцнити місцеву оборонну промисловість країни", - заявив старший виконавчий віцепрезидент з міжнародного розвитку Thales Паскаль Суріс.

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