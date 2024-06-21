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Кабмін дозволив військовим частинам ЗСУ виробляти дрони 

П'ятниця, 21 червня 2024, 16:47 - Віктор Волокіта

Кабінет Міністрів України дозволив військовим частинам Збройних сил провадити господарську діяльність із виробництва повітряних і космічних літальних апаратів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 21 червня.

Перелік видів господарської діяльності, провадження якої дозволяється військовим частинам Збройних сил, затверджений постановою Кабміну від 25 липня 2000 року №1171, доповнено таким видом діяльності, як "виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування".

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Економічна правда

Кабмін ЗСУ зброя
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