Кабмін дозволив військовим частинам ЗСУ виробляти дрони
П'ятниця, 21 червня 2024, 16:47 -
Кабінет Міністрів України дозволив військовим частинам Збройних сил провадити господарську діяльність із виробництва повітряних і космічних літальних апаратів.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 21 червня.
Перелік видів господарської діяльності, провадження якої дозволяється військовим частинам Збройних сил, затверджений постановою Кабміну від 25 липня 2000 року №1171, доповнено таким видом діяльності, як "виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування".
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Економічна правда
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