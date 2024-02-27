Bitcoin перетнув межу у 57 тисяч доларів

У вівторок біткоїн досяг дворічного максимуму у 57 тисяч доларів на тлі ознак купівлі криптовалюти великими гравцями, в той час як Ethereum перевищив 3200 доларів уперше з 2022 року.

Про це пише Reuters.

"Біткоїн виріс більш ніж на 10% за дві сесії, чому сприяло розкриття в понеділок інформації від криптоінвестора і фірми-розробника програмного забезпечення MicroStrategy, яка повідомила, що нещодавно придбала близько 3 тисяч біткоїнів на суму 155 мільйонів доларів.

Популярності біткоїна нещодавно також сприяло схвалення біржових фондів ETF у США. У понеділок обсяги торгів у кількох фондах різко зросли, і фірми, пов'язані з криптовалютами, також зросли", - пише агентство.

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Біткоїн піднявся до 57 036 дол вранці в Азії, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Ethereum піднявся до 3 275 дол, що є найвищим показником з квітня 2022 року.

За даними CoinDesk, станом на 09:40 за Києвом біткоїн торгується на рівні 56,08 дол, Ethereum - на рівні 3217 дол.

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У понеділок котирування біткоїна перевищили рівень 53 тисяч доларів. За останню добу актив додав 3,6%.

Економічна правда