Bitcoin пересек рубеж в 57 тысяч долларов

Во вторник биткоин достиг двухлетнего максимума в 57 тысяч долларов на фоне признаков покупки криптовалюты крупными игроками, в то время как Ethereum превысил 3200 долларов впервые с 2022 года.

Об этом пишет Reuters.

"Биткоин вырос более чем на 10% за две сессии, чему способствовало раскрытие в понедельник информации от криптоинвестора и фирмы-разработчика программного обеспечения MicroStrategy, которая сообщила, что недавно приобрела около 3 тысяч биткоинов на сумму 155 миллионов долларов.

Популярности биткоина недавно также способствовало одобрение биржевых фондов ETF в США. В понедельник объемы торгов в нескольких фондах резко выросли, и фирмы, связанные с криптовалютами, также выросли", - пишет агентство.

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Биткоин поднялся до 57 036 долл утром в Азии, что является самым высоким показателем с конца 2021 года. Ethereum поднялся до 3 275 долл, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года.

По данным CoinDesk, по состоянию на 09:40 по Киеву биткоин торгуется на уровне 56,08 долл, Ethereum - на уровне 3217 долл.

Напомним:

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В понедельник котировки биткоина превысили уровень 53 тысяч долларов. За последние сутки актив прибавил 3,6%.

Экономическая правда