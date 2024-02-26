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Bitcoin перетнув межу у 53 тисячі доларів

Понеділок, 26 лютого 2024, 19:00 - Артур Крижний

У понеділок котирування першої криптовалюти перевищили рівень 53 тисяч доларів. За останню добу актив додав 3,6%.

Такі дані наводить платформа CoinDesk.

На 18:40 ціна Bitcoin тримається рівня 53 тисяч 265 доларів. Капіталізація криптовалюти становила 1,05 трильйона доларів. 

За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти сягнув 25 мільярдів доларів.

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Нагадаємо: 

В середині лютого курс Bitcoin у середу перетнув межу у 51 тисячу доларів. Востаннє криптовалюта торгувалася на цьому рівні у грудні 2021 року.

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Економічна правда
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