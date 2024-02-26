Bitcoin перетнув межу у 53 тисячі доларів
Понеділок, 26 лютого 2024, 19:00 -
У понеділок котирування першої криптовалюти перевищили рівень 53 тисяч доларів. За останню добу актив додав 3,6%.
Такі дані наводить платформа CoinDesk.
На 18:40 ціна Bitcoin тримається рівня 53 тисяч 265 доларів. Капіталізація криптовалюти становила 1,05 трильйона доларів.
За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти сягнув 25 мільярдів доларів.
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Нагадаємо:
В середині лютого курс Bitcoin у середу перетнув межу у 51 тисячу доларів. Востаннє криптовалюта торгувалася на цьому рівні у грудні 2021 року.
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