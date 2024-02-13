Ціна Bitcoin впала після рекордного піку
Ціна Bitcoin впала вперше за вісім торгових сесій, після досягнення дворічного піка 50 369 дол напередодні. На вечір 13 лютого Bitcoin втратив 1,8% вартості, опустившись до 48 656 дол.
Про це пише Bloomberg.
Таку корекцію курсу в агентстві пояснили тим, що спекулянти взяли паузу після періоду зростання ціни, також відбувається фіксація прибутку.
Bitcoin зріс на 10% за останні п’ять торгових сесій і на 15% за останній місяць.
Останнє зростання було зумовлене оптимізмом щодо того, що минулого місяця США схвалили спотові біржові фонди біткойнів, що призведе до більшого загального визнання.
"Існує деяка фіксація прибутку, 50 тисяч психологічно є значною цифрою, і трейдери все ще намагаються передбачити, як схвалення ETF відіграють", – зауважив партнер-засновник кількісної торгової фірми Dexterity Capital Майкл Сафаї.
Нагадаємо:
Уперше за більш ніж два роки вартість Bitcoin сягнула рівня 50 тис доларів на тлі очікувань зниження процентних ставок наприкінці цього року та попиту на ETF.