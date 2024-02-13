Ціна Bitcoin впала після рекордного піку 

Ціна Bitcoin впала вперше за вісім торгових сесій, після досягнення дворічного піка 50 369 дол напередодні. На вечір 13 лютого Bitcoin втратив 1,8% вартості, опустившись до 48 656 дол.

Про це пише Bloomberg.

Таку корекцію курсу в агентстві пояснили тим, що спекулянти взяли паузу після періоду зростання ціни, також відбувається фіксація прибутку.

Bitcoin зріс на 10% за останні п’ять торгових сесій і на 15% за останній місяць.

Реклама:

Останнє зростання було зумовлене оптимізмом щодо того, що минулого місяця США схвалили спотові біржові фонди біткойнів, що призведе до більшого загального визнання.

"Існує деяка фіксація прибутку, 50 тисяч психологічно є значною цифрою, і трейдери все ще намагаються передбачити, як схвалення ETF відіграють", – зауважив партнер-засновник кількісної торгової фірми Dexterity Capital Майкл Сафаї.

Нагадаємо:

Реклама:

Уперше за більш ніж два роки вартість Bitcoin сягнула рівня 50 тис доларів на тлі очікувань зниження процентних ставок наприкінці цього року та попиту на ETF.