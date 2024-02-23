Шмигаль озвучив пʼять кроків для розблокування кордону з Польщею

Фото: Facebook Дениса Шмигаль

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль на кордоні з Польщею запропонував "план взаєморозуміння, який має розвʼязати проблему з блокадою польських фермерів.

Про це він заявив під час візиту українського уряду до кордону з Польщею.

Зазначається, що план деблокади кордону складається із пʼяти кроків. Перший крок – це погодження України на обмеження, які запропонувала Єврокомісія щодо аграрного експорту.

Це автоматичні захисні заходи, які були представлені в межах рішення Єврокомісії з пропозицією продовжити безмитну торгівлю ЄС та України. Мова йде, зокрема, про обмеження на м’ясо птиці, яйця, цукор.

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"Ми також готові продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Тобто, без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок", – сказав Шмигаль.

Другим кроком є звернення до Єврокомісії з пропозицією провести аналіз кластерів 4 і 5, до яких входить аграрна політика та транспорт. Це потрібно для того, щоб раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості української аграрної продукції.

Також премʼєр наголосив, що питання торгівлі України та ЄС має вирішуватися саме з ЄС, а не на рівні окремих країн.

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Третій крок – спільне з Польщею звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС.

"За 11 місяців 2023 року Росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 млрд євро. Зокрема, зерна на майже 400 млн євро, овочів на 300 млн євро, насіння олійних рослин на 250 млн євро. За 11 місяців 2023 року Росія продала Європі 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік – 4,9 млн тонн", – підкреслив Шмигаль.

Крім того, премʼєр звернувся до Єврокомісії з пропозицією розглянути додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт третіх країн до ЄС та спільного контролю на кордоні України та країн ЄС.

Четвертий крок – це створення "Тристороннього штабу: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів. До роботи цього штабу також долучимо українські та польські аграрні асоціації.

Пʼятий крок передбачає слідом за розблокуванням пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів і критично необхідного для України пального.

Додається, що разом із Премʼєр-міністром на кордон також прибули віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дайнеко, керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.

Нагадаємо:

Польська влада має намір ввести обмеження на українські продукти, як цукор, м'ясо птиці, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова та ріпакова олія. Таким чином планується замінити обмеження на зерно.

На залізничному пункті пропуску "Дорохуськ" невідомі пошкодили ріпак в трьох зерновозах. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.

Раніше, польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.