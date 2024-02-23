Шмыгаль озвучил пять шагов для разблокирования границы с Польшей

Фото: Facebook Дениса Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль на границе с Польшей предложил "план взаимопонимания", который должен решить проблему с блокадой польских фермеров.

Об этом он заявил во время визита украинского правительства к границе с Польшей.

Отмечается, что план деблокады границы состоит из пяти шагов. Первый шаг - это согласование Украины на ограничения, которые предложила Еврокомиссия по аграрному экспорту.

Это автоматические защитные меры, которые были представлены в рамках решения Еврокомиссии с предложением продолжить беспошлинную торговлю ЕС и Украины. Речь идет, в частности, об ограничениях на мясо птицы, яйца, сахар.

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"Мы также готовы продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса. То есть, без разрешения Польши эти четыре группы товаров не попадут на польский рынок", - сказал Шмыгаль.

Вторым шагом является обращение к Еврокомиссии с предложением провести анализ кластеров 4 и 5, в которые входит аграрная политика и транспорт. Это нужно для того, чтобы раз и навсегда снять манипуляции относительно качества украинской аграрной продукции.

Также премьер подчеркнул, что вопрос торговли Украины и ЕС должен решаться именно с ЕС, а не на уровне отдельных стран.

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Третий шаг - совместное с Польшей обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС.

"За 11 месяцев 2023 года Россия продала в Европу агропродукции и продуктов питания на 2,5 млрд евро. В частности, зерна почти на 400 млн евро, овощей на 300 млн евро, семян масличных растений на 250 млн евро. За 11 месяцев 2023 года Россия продала Европе 5,1 млн тонн продовольствия. За весь 2022 год - 4,9 млн тонн", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, премьер обратился к Еврокомиссии с предложением рассмотреть дополнительные ограничения и усиленный мониторинг на аграрный импорт третьих стран в ЕС и совместного контроля на границе Украины и стран ЕС.

Четвертый шаг - это создание "Трехстороннего штаба: Украина, Польша, Европейская комиссия" под сопредседательством аграрных министров. К работе этого штаба также привлечем украинские и польские аграрные ассоциации.

Пятый шаг предусматривает вслед за разблокированием пропуска через границу боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи, медицинских средств и критически необходимого для Украины топлива.

Добавляется, что вместе с Премьер-министром на границу также прибыли вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр АПК Николай Сольский, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, заместитель министра экономики Тарас Качка, заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, председатель Государственной пограничной службы, генерал Сергей Дайнеко, руководитель Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев.

Напомним:

Польские власти намерены ввести ограничения на украинские продукты, как сахар, мясо птицы, яйца, замороженная малина, яблочный сок, подсолнечное и рапсовое масло. Таким образом планируется заменить ограничения на зерно.

На железнодорожном пункте пропуска "Дорохуск" неизвестные повредили рапс в трех зерновозах. Этот груз направлялся транзитом через Польшу в немецкий Гамбург.

Ранее, польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.