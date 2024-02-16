Кабмін планує цьогоріч відновити "велику приватизацію" і продати 300 об'єктів "малої приватизації" 

Уряд планує у межах "малої приватизації" продати 300 об'єктів, а також відновити "велику приватизацію" цього року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Продовжимо реформу корпоратизації. У межах "малої приватизації" плануємо продаж щонайменше 300 об’єктів. Також плануємо відновити "велику приватизацію", - заявив він.

Крім того, в бюджеті закладений 1 мільярд гривень на розширення мережі індустріальних парків.

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Нагадаємо:

Мала приватизація державного та комунального майна у 2023 році принесла в бюджети різних рівнів понад 3,3 мільярда гривень.

Фонд державного майна України (ФДМУ) з початку 2024 року провів 31 приватизаційний аукціон, на яких було реалізовано державних активів на 534 мільйони гривень.

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Економічна правда