Польща планує запровадити суттєві обмеження на українську продукцію

Польська влада має намір ввести обмеження на українські продукти, як цукор, м'ясо птиці, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова та ріпакова олія. Таким чином планується замінити обмеження на зерно.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

"Ми прагнемо укласти двосторонню угоду з Україною, яка могла б ефективно замінити ембарго на зерно, а також розширити сферу захисту ринку на інші чутливі продукти, такі як цукор, птиця, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова олія та ріпакова олія. Зрештою, ми хочемо, щоб були введені суттєві обмеження на ввезення чутливих товарів з України з урахуванням детальних, і навіть жорстких прикордонних перевірок", - повідомив міністр.

Глава відомства сільського господарства зазначив, що в результаті значного відкриття ринку Європейського Союзу та припливу товарів з України найбільші втрати понесли саме польські фермери.

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"Немає сумнівів, що Україні потрібно допомагати, але відкриття імпорту сільськогосподарської продукції до ЄС не може мати такої форми, як зараз, оскільки фермери з Польщі та інших країн ЄС не витримають конкуренції", - зазначив міністр Секерський.

Нагадаємо:

На залізничному пункті пропуску "Дорохуськ" невідомі пошкодили ріпак в трьох зерновозах. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.

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Раніше, польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.