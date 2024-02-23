В Польщі знову висипали з вагонів на землю українську сільгосппродукцію 

Фото: Мінінфраструктури

У Польщі вранці 23 лютого на залізничному пункті пропуску "Дорохуськ" невідомі пошкодили ріпак в трьох зерновозах. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити" – прокоментував міністр.

Укрзалізниця готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

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Нагадаємо:

Вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.