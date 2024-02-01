Цьогоріч Meta планує розгорнути власні чипи для підтримки ШІ – Reuters

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Материнська компанія Facebook, Meta Platforms, планує цього року розгорнути у своїх центрах обробки даних нову версію спеціального чипа, призначеного для підтримки штучного інтелекту (ШІ).

Про це пише Reuters із посиланням на внутрішній документ компанії, з яким ознайомилось агентство.

Зазначається, що цей чип може допомогти знизити залежність Meta від Nvidia, чипи якої домінують на ринку і контролюють зростаючі витрати, повʼязані з виконанням робочих навантажень ШІ.

"Meta намагається збільшити свої обчислювальні потужності для енергоємних генеративних продуктів штучного інтелекту, які вона впроваджує в додатки Facebook, Instagram і WhatsApp та пристрої, такі як смарт-окуляри Ray-Ban, витрачаючи мільярди доларів на накопичення арсеналів спеціалізованих чипів і реконфігурацію центрів обробки даних для їх розміщення", - пише агентство.

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За словами засновника дослідницької групи SemiAnalysis Ділана Пателя, успішне впровадження власного чипа може скоротити щорічні витрати на електроенергію на сотні мільйонів доларів і мільярди доларів на закупівлю чипів, у масштабах, в яких працює Meta.

Представник Meta підтвердив план запуску оновленого чипа у виробництво в 2024 році, заявивши, що він буде працювати в координації з сотнями тисяч готових графічних процесорів (GPU) - основних чипів для штучного інтелекту - які компанія вже закупила.

"Новий чип, який отримав внутрішню назву "Artemis", як і його попередник, забезпечуватиме логічні висновки - моделям пропонується використовувати свої алгоритми для винесення суджень і генерування відповідей на підказки користувача.

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Минулого року агентство Reuters повідомляло, що Meta також працює над більш амбітним чипом, який, подібно до графічних процесорів, буде здатний буде здатний до навчання, так логічних висновків", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда