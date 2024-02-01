Цьогоріч Meta планує розгорнути власні чипи для підтримки ШІ – Reuters
Материнська компанія Facebook, Meta Platforms, планує цього року розгорнути у своїх центрах обробки даних нову версію спеціального чипа, призначеного для підтримки штучного інтелекту (ШІ).
Про це пише Reuters із посиланням на внутрішній документ компанії, з яким ознайомилось агентство.
Зазначається, що цей чип може допомогти знизити залежність Meta від Nvidia, чипи якої домінують на ринку і контролюють зростаючі витрати, повʼязані з виконанням робочих навантажень ШІ.
"Meta намагається збільшити свої обчислювальні потужності для енергоємних генеративних продуктів штучного інтелекту, які вона впроваджує в додатки Facebook, Instagram і WhatsApp та пристрої, такі як смарт-окуляри Ray-Ban, витрачаючи мільярди доларів на накопичення арсеналів спеціалізованих чипів і реконфігурацію центрів обробки даних для їх розміщення", - пише агентство.
За словами засновника дослідницької групи SemiAnalysis Ділана Пателя, успішне впровадження власного чипа може скоротити щорічні витрати на електроенергію на сотні мільйонів доларів і мільярди доларів на закупівлю чипів, у масштабах, в яких працює Meta.
Представник Meta підтвердив план запуску оновленого чипа у виробництво в 2024 році, заявивши, що він буде працювати в координації з сотнями тисяч готових графічних процесорів (GPU) - основних чипів для штучного інтелекту - які компанія вже закупила.
"Новий чип, який отримав внутрішню назву "Artemis", як і його попередник, забезпечуватиме логічні висновки - моделям пропонується використовувати свої алгоритми для винесення суджень і генерування відповідей на підказки користувача.
Минулого року агентство Reuters повідомляло, що Meta також працює над більш амбітним чипом, який, подібно до графічних процесорів, буде здатний буде здатний до навчання, так логічних висновків", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда