У Messenger тепер можна редагувати повідомлення: на це буде лише 15 хвилин

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У користувачів Facebook Messenger з'явилась можливість редагувати повідомлення - скористатися цією функцією можна буде лише впродовж 15 хвилин після відправлення повідомлення.

Про це пише The Verge.

Аби внести правки, потрібно натиснути на повідомлення та вибрати відповідну опцію.

meta

Meta анонсувала цю функцію минулого тижня, тоді ж вона поділилася подробицями про зашифровані чати в Messenger за замовчуванням.

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Нагадаємо:

Компанія Meta впроваджує наскрізне шифрування для чатів і дзвінків у Messenger, однак для повноцінного переходу месенджера на шифрування за замовчуванням може знадобитися деякий час.

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Економічна правда