Всі розділи
Укр / Рус

В Instagram і Facebook обмежуватимуть контент для підлітків

Середа, 10 січня 2024, 09:44 - Анастасія Жарикова

Компанія Meta Platforms заявила, що приховуватиме більше вмісту від підлітків в Instagram і Facebook після того, як регулятори по всьому світу натиснули на гіганта соціальних мереж, щоб захистити дітей від шкідливого вмісту в його програмах.

Про це повідомляє Reuters.

Усі підлітки тепер будуть розміщені в найбільш обмежувальних налаштуваннях контролю вмісту в додатках, а додаткові пошукові терміни будуть обмежені в Instagram.

Цей крок ускладнить підліткам натрапити на конфіденційний контент, такий як самогубство, самоушкодження та розлади харчової поведінки, коли вони використовують такі функції, як пошук і дослідження в Instagram.

Реклама:

У компанії заявили, що заходи, які, як очікується, будуть запроваджені протягом найближчих тижнів, допоможуть забезпечити більш "відповідний вікові" досвід.

Meta перебуває під тиском як у Сполучених Штатах, так і в Європі через звинувачення в тому, що її додатки викликають звикання та сприяють розпалу кризи психічного здоров’я молоді.

Нагадуємо:

Реклама:

Соціальна мережа Instagram дозволила користувачам у всьому світі завантажувати Reels. 

Meta Instagram Facebook
Реклама:
Матеріали за темою
Цукерберг продав акції Meta на пів мільярда доларів за останні два місяці 4 січня 2024, 10:00
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення: на це буде лише 15 хвилин 12 грудня 2023, 17:57
Meta запустила власний ШІ-генератор зображень 7 грудня 2023, 19:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті