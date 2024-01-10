В Instagram і Facebook обмежуватимуть контент для підлітків

Компанія Meta Platforms заявила, що приховуватиме більше вмісту від підлітків в Instagram і Facebook після того, як регулятори по всьому світу натиснули на гіганта соціальних мереж, щоб захистити дітей від шкідливого вмісту в його програмах.

Про це повідомляє Reuters.

Усі підлітки тепер будуть розміщені в найбільш обмежувальних налаштуваннях контролю вмісту в додатках, а додаткові пошукові терміни будуть обмежені в Instagram.

Цей крок ускладнить підліткам натрапити на конфіденційний контент, такий як самогубство, самоушкодження та розлади харчової поведінки, коли вони використовують такі функції, як пошук і дослідження в Instagram.

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У компанії заявили, що заходи, які, як очікується, будуть запроваджені протягом найближчих тижнів, допоможуть забезпечити більш "відповідний вікові" досвід.

Meta перебуває під тиском як у Сполучених Штатах, так і в Європі через звинувачення в тому, що її додатки викликають звикання та сприяють розпалу кризи психічного здоров’я молоді.

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Соціальна мережа Instagram дозволила користувачам у всьому світі завантажувати Reels.