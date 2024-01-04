Цукерберг продав акції Meta на пів мільярда доларів за останні два місяці

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COE Meta Platforms Марк Цукерберг продав акцій компанії на суму близько 428 млн дол у четвертому кварталі 2023 року.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це його перші продажі акцій за два роки, і вони відбулися на тлі падіння ціни акцій компанії до найнижчого рівня за останні сім років. Цукерберг продавав акції кожного торгового дня з 1 листопада до кінця року, продавши майже 1,28 млн акцій на суму близько 428 млн дол, згідно з поданою у вівторок заявою до регуляторних органів.

В середньому кожен продаж приносив 10,4 млн дол, а найбільший - 28 грудня на суму 17,1 млн дол.

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"До цього Цукерберг не продавав акції Meta з листопада 2021 року. Минулого року ціна акцій компанії зросла на 194% з семирічного мінімуму наприкінці 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у 2023 році акції Meta перевершили акції всіх інших великих технологічних гігантів, окрім Nvidia Corp., і зараз вони наближаються до свого рекордного максимуму вересня 2021 року.

Загалом Цукерберг володіє близько 13% акцій Meta і має статки близько 125 млрд дол, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, що робить його сьомою найбагатшою людиною у світі.

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Нагадаємо:

CEO корпорації Meta Platforms Марк Цукерберг з 2014 року має земельну власність на гавайському острові Кауаї, та будує велетенський маєток під назвою "Ранчо Куалу" розміром з футбольне поле, з 30 спальнями та бункером.