В этом году Meta планирует развернуть собственные чипы для поддержки ИИ – Reuters

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Материнская компания Facebook, Meta Platforms, планирует в этом году развернуть в своих центрах обработки данных новую версию специального чипа, предназначенного для поддержки искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ компании, с которым ознакомилось агентство.

Отмечается, что этот чип может помочь снизить зависимость Meta от Nvidia, чипы которой доминируют на рынке и контролируют растущие расходы, связанные с выполнением рабочих нагрузок ИИ.

"Meta пытается увеличить свои вычислительные мощности для энергоемких генеративных продуктов искусственного интеллекта, которые она внедряет в приложения Facebook, Instagram и WhatsApp и устройства, такие как смарт-очки Ray-Ban, тратя миллиарды долларов на накопление арсеналов специализированных чипов и реконфигурацию центров обработки данных для их размещения", - пишет агентство.

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По словам основателя исследовательской группы SemiAnalysis Дилана Пателя, успешное внедрение собственного чипа может сократить ежегодные расходы на электроэнергию на сотни миллионов долларов и миллиарды долларов на закупку чипов, в масштабах, в которых работает Meta.

Представитель Meta подтвердил план запуска обновленного чипа в производство в 2024 году, заявив, что он будет работать в координации с сотнями тысяч готовых графических процессоров (GPU) - основных чипов для искусственного интеллекта - которые компания уже закупила.

"Новый чип, получивший внутреннее название "Artemis", как и его предшественник, будет обеспечивать логические выводы - моделям предлагается использовать свои алгоритмы для вынесения суждений и генерирования ответов на подсказки пользователя.

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В прошлом году агентство Reuters сообщало, что Meta также работает над более амбициозным чипом, который, подобно графическим процессорам, будет способен будет способен к обучению, так логических выводов", - говорится в сообщении.

Экономическая правда