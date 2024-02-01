Маск проситиме акціонерів про перенесення Tesla в штат Техас

Ілон Маск прагне змінити місце реєстрації компанії Tesla зі штату Делавер, до штату Техас, після судового рішення про скасування виплати маску 55 млрд доларів.

Про це заявив CEO Tesla Ілон Маск на своїй сторінці у X(Twitter).



The public vote is unequivocally in favor of Texas!



Tesla will move immediately to hold a shareholder vote to transfer state of incorporation to Texas. https://t.co/ParwqQvS3d — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2024

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Раніше суд у штаті Делавер скасував угоду про виплату пакету заробітної плати Ілону Маску у Tesla Inc у розмірі 55,8 млрд доларів. Суддя встановив, що компенсація Маска була неправильно встановлена радою виробників електромобілів, і скасував пакет.

Після цього Маск провів опитування на своїй сторінці у X, у якому запитав, чи варто перереєструвати компанію Tesla у Техасі. 87% тих, хто взяв участь в опитуванні проголосували за перенесення.

Пізніше на своїй сторінці в X Маск зазначив, що "публічні голоси однозначно за перенесення", а також зазначив, що Тесла негайно перейде до голосування акціонерів за зміну місця реєстрації.

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Як зазначають у Forbes Україна, якщо рішення суду штату Делавер не буде оскаржене і план винагород Маска буде скасовано, він втратить опціони на 303 млн акцій Tesla, що становить близько 10% компанії. В результаті його частка залишиться на рівні 13%, що значно нижче за його мету в 25%. Це також може поставити під загрозу статус Маска як найбагатшої людини у світі зі статком у $210,6 млрд станом на 31 січня.

Нагадаємо:

Гендиректора компаній SpaceX і Tesla та власника соцмережі X Ілона Маска в опитуванні сотні керівників компаній було визнано найбільш переоціненим CEO США.