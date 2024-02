Маск проситиме акціонерів про перенесення Tesla в штат Техас

Ілон Маск прагне змінити місце реєстрації компанії Tesla зі штату Делавер, до штату Техас, після судового рішення про скасування виплати маску 55 млрд доларів.

Про це заявив CEO Tesla Ілон Маск на своїй сторінці у X(Twitter).



The public vote is unequivocally in favor of Texas!



Tesla will move immediately to hold a shareholder vote to transfer state of incorporation to Texas. https://t.co/ParwqQvS3d