Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів

Суд у американському штаті Делавер скасував угоду про виплату пакету заробітної плати Ілону Маску у Tesla Inc у розмірі 55,8 мільярдів доларів. Суддя встановив, що компенсація Маска була неправильно встановлена ​​радою виробників електромобілів, і скасував пакет.

Про це пише BBC.

Позов подав акціонер, який стверджував, що це була переплата. Суддя назвала компенсацію "незбагненною сумою", яка не була справедливою для акціонерів.

Ця угода стала найбільшою в історії компанії, допомігши зробити Маска одним із найбагатших людей у ​​світі.

Під час тижневого судового розгляду директори Tesla стверджували, що угода була укладена для того, щоб один із найдинамічніших підприємців світу продовжував приділяти свою увагу компанії.

Суддя постановила, що схвалення платіжного пакета правлінням Tesla було "глибоко помилковим". Вона також сказала, що компенсаційний пакет був узгоджений директорами Tesla, які були "захоплені риторикою" навколо "заклику суперзірки" Маска.

У справі про компенсацію адвокати акціонера Tesla Річарда Торнетти стверджували, що члени правління не проявили незалежності, коли вони складали платіжний пакет для головного виконавчого директора компанії, і дозволили йому неналежним чином розробити деталі свого плану оплати праці на свій смак.

Натомість Маск у дописі на X написав: "Ніколи не реєструйте свою компанію в штаті Делавер".

