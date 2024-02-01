Сотні керівників компаній визнали Маска найбільш переоціненим CEO США

getty images

Гендиректора компаній SpaceX і Tesla та власника соцмережі X Ілона Маска в опитуванні сотні керівників компаній було визнано найбільш переоціненим CEO США.

Про це повідомляє журнал Fortune, який і проводив опитування.

Журнал опублікував результати опитування сотень керівників компаній, де попросив їх оцінити своїх найбільш переоцінених і недооцінених колег. Fortune не уточнив, скільки саме керівників відповіли на опитування.

Ілон Маск, який також був названий найбільш переоціненим CEO в минулорічному опитуванні, цього року отримав 399 голосів. На другому місці опинився генеральний директор Disney Боб Айгер, який набрав 302 голоси.

Реклама:

Керівника Microsoft Сатья Наделла визнали найбільш недооціненим керівником, він отримав 274 голоси. Наделла утримує цей титул вже вісім років поспіль.

Попри те, що Маск був визнаний революціонером у галузі електромобілів та комерційної космонавтики, мільярдера також критикували за надмірно амбітні цілі.

Нагадаємо:

Реклама:

Суд у американському штаті Делавер скасував угоду про виплату пакету заробітної плати Ілону Маску у Tesla Inc у розмірі 55,8 мільярдів доларів. Суддя встановив, що компенсація Маска була неправильно встановлена ​​радою виробників електромобілів, і скасував пакет.