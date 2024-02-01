Сотні керівників компаній визнали Маска найбільш переоціненим CEO США
Гендиректора компаній SpaceX і Tesla та власника соцмережі X Ілона Маска в опитуванні сотні керівників компаній було визнано найбільш переоціненим CEO США.
Про це повідомляє журнал Fortune, який і проводив опитування.
Журнал опублікував результати опитування сотень керівників компаній, де попросив їх оцінити своїх найбільш переоцінених і недооцінених колег. Fortune не уточнив, скільки саме керівників відповіли на опитування.
Ілон Маск, який також був названий найбільш переоціненим CEO в минулорічному опитуванні, цього року отримав 399 голосів. На другому місці опинився генеральний директор Disney Боб Айгер, який набрав 302 голоси.
Керівника Microsoft Сатья Наделла визнали найбільш недооціненим керівником, він отримав 274 голоси. Наделла утримує цей титул вже вісім років поспіль.
Попри те, що Маск був визнаний революціонером у галузі електромобілів та комерційної космонавтики, мільярдера також критикували за надмірно амбітні цілі.
Нагадаємо:
Суд у американському штаті Делавер скасував угоду про виплату пакету заробітної плати Ілону Маску у Tesla Inc у розмірі 55,8 мільярдів доларів. Суддя встановив, що компенсація Маска була неправильно встановлена радою виробників електромобілів, і скасував пакет.