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Сотні керівників компаній визнали Маска найбільш переоціненим CEO США

Четвер, 1 лютого 2024, 13:35 - Ігор Пилипів
 
getty images

Гендиректора компаній SpaceX і Tesla та власника соцмережі X Ілона Маска в опитуванні сотні керівників компаній було визнано найбільш переоціненим CEO США.

Про це повідомляє журнал Fortune, який і проводив опитування. 

Журнал опублікував результати опитування сотень керівників компаній, де попросив їх   оцінити своїх найбільш переоцінених і недооцінених колег. Fortune не уточнив, скільки саме керівників відповіли на опитування.

Ілон Маск, який також був названий найбільш переоціненим CEO в минулорічному опитуванні, цього року отримав 399 голосів. На другому місці опинився генеральний директор Disney Боб Айгер, який набрав 302 голоси.

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Керівника Microsoft Сатья Наделла визнали найбільш недооціненим керівником, він отримав 274 голоси. Наделла утримує цей титул вже вісім років поспіль.

Попри те, що Маск був визнаний революціонером у галузі електромобілів та комерційної космонавтики, мільярдера також критикували за надмірно амбітні цілі.

Нагадаємо:

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Суд у американському штаті Делавер скасував угоду про виплату пакету заробітної плати Ілону Маску у Tesla Inc у розмірі 55,8 мільярдів доларів. Суддя встановив, що компенсація Маска була неправильно встановлена ​​радою виробників електромобілів, і скасував пакет.

Маск США рейтинг
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Економічна правда
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