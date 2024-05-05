Berkshire Баффета скоротила свою частку в Apple на 20% з 2023 року

Berkshire Hathaway американського мільярдера Воррена Баффета значно скоротив свою величезну частку в Apple.

Про це повідомляє Reuters.

Вартість частки Berkshire в Apple впала на 22% до 135,4 млрд дол станом на 31 березня з 174,3 млрд дол на кінець 2023 року, навіть попри те, що ціна акцій виробника iPhone впала лише на 11% за квартал.

Виходячи зі змін у ціні акцій Apple, Berkshire, схоже, продав близько 115 мільйонів акцій, або 13% свого пакета, за квартал, який закінчився приблизно 790 мільйонами.

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На щорічних зборах Berkshire в суботу 4 травня Воррен Баффет запевнив акціонерів, що "якщо не станеться чогось драматичного, що дійсно змінить розподіл капіталу, Apple буде нашою найбільшою інвестицією".

Він також сказав, що не проти збільшити частку готівки, зважаючи на альтернативи на фондових ринках і конфлікти в усьому світі, і сказав, що готівка може перевищити 200 мільярдів доларів до кінця червня.

Продаж Apple призвів до того, що Berkshire отримав 11,2 млрд прибутку після сплати податків.

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До першої десятки найбагатших людей світу потрапив філантроп Воррен Баффет, зі статками у 132 млрд дол.