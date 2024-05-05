Макрон закликає до перезавантаження економічних стосунків з Китаєм

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Президент Франції Еммануель Макрон закликає до оновлення економічних зв'язків країни з Китаєм у зв'язку з очікуваним державним візитом до Франції лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті La Tribune Dimanche, повідомляє Bloomberg.

"Я закликаю до "оновлення", тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи", - сказав Макрон в інтерв'ю.

Керівник КНР Сі Цзіньпінь має прибути до Франції у неділю вдень. Це буде його першим візитом у Європейському турне.

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Після вечері з Сі в Єлисейському палаці в Парижі він відвезе китайського гостя в частину Піренейських гір, де він провів час у будинку своєї бабусі в дитинстві. Минулого року Сі запросив Макрона на чаювання до резиденції губернатора провінції Гуандун, яку колись обіймав його батько.

Попри жорстку позицію Макрона з економічних питань, французький президент захищає роль Європи як балансуючої сили, що дозволяє Китаю залишатися включеним у глобальну дискусію.

"Давайте прояснимо, я не пропоную дистанціюватися від Китаю.

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Неважливо, чи йдеться про клімат, чи про Китай, - я не пропоную дистанціюватися від нього. Чи йдеться про клімат, чи про безпеку, нам потрібні китайці", - сказав президент Франції.

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