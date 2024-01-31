SpaceX Маска виграла контракт на запуск космічної станції Airbus

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Компанія Ілона Маска SpaceX зі своїм космічним кораблем Starship виграла контракт на запуск комерційної космічної станції Starlab, побудованої європейською Airbus SE і американською Voyager Space.

Про це пише Bloomberg.

Сума нової угоди не розкривається. Про створення спільного підприємства для будівництва орбітальної станції компанії домовилися в серпні 2023 року.

За словами агентства, хоча Starship все ще перебуває на стадії розробки, SpaceX уже підписала низку контрактів із замовниками на час, коли космічний корабель буде готовий до комерційної експлуатації.

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"Туристи вже купують поїздки на ракеті навколо Місяця, а NASA співпрацює зі SpaceX, щоб перетворити Starship на місяцехід, який зможе доставляти астронавтів на поверхню Місяця", - пише Bloomberg.

У березні минулого року Маск заявляв, що SpaceX буде готова до відправки космічного корабля Starship у квітні 2023 року. Водночас він уточнював, що час старту космічного корабля залежатиме від видачі ліцензії Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Економічна правда

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