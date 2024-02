Маск будет просить акционеров о переносе Tesla в штат Техас

Илон Маск стремится изменить место регистрации компании Tesla из штата Делавэр, в штат Техас, после судебного решения об отмене выплаты Маску 55 млрд долларов.

Об этом заявил CEO Tesla Илон Маск на своей странице в X (Twitter).

The public vote is unequivocally in favor of Texas!



Tesla will move immediately to hold a shareholder vote to transfer state of incorporation to Texas. https://t.co/ParwqQvS3d