Все разделы
Укр / Рус

Маск будет просить акционеров о переносе Tesla в штат Техас

Четверг, 1 февраля 2024, 14:41 - Экономическая правда

Илон Маск стремится изменить место регистрации компании Tesla из штата Делавэр, в штат Техас, после судебного решения об отмене выплаты Маску 55 млрд долларов. 

Об этом заявил CEO Tesla Илон Маск на своей странице в X (Twitter).

Реклама:

Ранее суд в штате Делавэр отменил соглашение о выплате пакета заработной платы Илону Маску в Tesla Inc в размере 55,8 млрд долларов. Судья установил, что компенсация Маска была неправильно установлена советом производителей электромобилей, и отменил пакет. 

После этого Маск провел опрос на своей странице в X, в котором спросил, стоит ли перерегистрировать компанию Tesla в Техасе. 87% принявших участие в опросе проголосовали за перенос.

Позже на своей странице в X Маск отметил, что "публичные голоса однозначно за перенос", а также отметил, что Тесла немедленно перейдет к голосованию акционеров за смену места регистрации.

Реклама:

Как отмечают в Forbes Украина, если решение суда штата Делавэр не будет обжаловано и план вознаграждений Маска будет отменен, он потеряет опционы на 303 млн акций Tesla, что составляет около 10% компании. В результате его доля останется на уровне 13%, что значительно ниже его цели в 25%. Это также может поставить под угрозу статус Маска как самого богатого человека в мире с состоянием в $210,6 млрд по состоянию на 31 января.

Напомним:

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla и владелец соцсети X Илон Маск в опросе сотни руководителей компаний был признан самым переоцененным CEO США.

Маск Tesla США
Реклама:
Материалы по теме
Сотни руководителей компаний признали Маска самым переоцененным CEO США 1 февраля 2024, 13:35
SpaceX Маска выиграла контракт на запуск космической станции Airbus 31 января 2024, 19:30
Суд аннулировал платежный пакет Маска на 55 миллиардов долларов от Tesla 31 января 2024, 11:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте