Маск будет просить акционеров о переносе Tesla в штат Техас

Илон Маск стремится изменить место регистрации компании Tesla из штата Делавэр, в штат Техас, после судебного решения об отмене выплаты Маску 55 млрд долларов.

Об этом заявил CEO Tesla Илон Маск на своей странице в X (Twitter).

The public vote is unequivocally in favor of Texas!



Tesla will move immediately to hold a shareholder vote to transfer state of incorporation to Texas. https://t.co/ParwqQvS3d — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2024

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Ранее суд в штате Делавэр отменил соглашение о выплате пакета заработной платы Илону Маску в Tesla Inc в размере 55,8 млрд долларов. Судья установил, что компенсация Маска была неправильно установлена советом производителей электромобилей, и отменил пакет.

После этого Маск провел опрос на своей странице в X, в котором спросил, стоит ли перерегистрировать компанию Tesla в Техасе. 87% принявших участие в опросе проголосовали за перенос.

Позже на своей странице в X Маск отметил, что "публичные голоса однозначно за перенос", а также отметил, что Тесла немедленно перейдет к голосованию акционеров за смену места регистрации.

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Как отмечают в Forbes Украина, если решение суда штата Делавэр не будет обжаловано и план вознаграждений Маска будет отменен, он потеряет опционы на 303 млн акций Tesla, что составляет около 10% компании. В результате его доля останется на уровне 13%, что значительно ниже его цели в 25%. Это также может поставить под угрозу статус Маска как самого богатого человека в мире с состоянием в $210,6 млрд по состоянию на 31 января.

Напомним:

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla и владелец соцсети X Илон Маск в опросе сотни руководителей компаний был признан самым переоцененным CEO США.