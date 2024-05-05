За тиждень НБУ продав 508 мільйонів доларів на міжбанку

За тиждень з 29 квітня по 3 травня Національний банк України купив 240 тис дол на міжбанку, при цьому продав 508 млн дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 29 квітня по 3 травня Нацбанк продав 508 млн дол, що на 24,35 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 240 тис дол. Нацбанк другий тиждень поспіль зменшує продаж валюти.

Загалом від початку року Нацбанк продав 8,5 млрд дол, тоді як купив 104.87 млн дол.

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Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Нагадаємо:

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За тиждень з 22 по 26 квітня Національний банк України не купував валюту на міжбанку, при цьому продав 532,35 млн дол.