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Торік в Україні зареєстрували понад 11 тисяч нових вантажівок: ринок зріс на 65%

П'ятниця, 5 січня 2024, 14:38 - Анастасія Жарикова

У грудні 2023 року в Україні було реалізовано 1160 нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних), що на 12% більше, ніж у листопаді.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.

Водночас у порівнянні з груднем 2022 року, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 26%.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

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  • RENAULT - 259 од.;
  • VOLKSWAGEN - 117 од.;
  • MAN – 111 од.;
  • FORD - 78 од.;
  • FIAT – 71 од.

Всього торік парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили 11,3 тисяч нових транспортних засобів, що на 65% більше, ніж у 2022 році.

Нагадуємо:

За весь 2023 рік в Україні зареєстрували майже 61 тисячу нових легкових авто - це на 60,6% більше, ніж у 2022 році.

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Економічна правда
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