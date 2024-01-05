Торік в Україні зареєстрували понад 11 тисяч нових вантажівок: ринок зріс на 65%
П'ятниця, 5 січня 2024, 14:38 -
У грудні 2023 року в Україні було реалізовано 1160 нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних), що на 12% більше, ніж у листопаді.
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.
Водночас у порівнянні з груднем 2022 року, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 26%.
До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
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- RENAULT - 259 од.;
- VOLKSWAGEN - 117 од.;
- MAN – 111 од.;
- FORD - 78 од.;
- FIAT – 71 од.
Всього торік парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили 11,3 тисяч нових транспортних засобів, що на 65% більше, ніж у 2022 році.
Нагадуємо:
За весь 2023 рік в Україні зареєстрували майже 61 тисячу нових легкових авто - це на 60,6% більше, ніж у 2022 році.
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