В прошлом году в Украине зарегистрировали более 11 тысяч новых грузовиков: рынок вырос на 65%

В декабре 2023 года в Украине было реализовано 1160 новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных), что на 12% больше, чем в ноябре.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей Укравтопром.

В то же время по сравнению с декабрем 2022 года, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 26%.

В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

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RENAULT - 259 ед;

VOLKSWAGEN - 117 ед;

MAN - 111 ед;

FORD - 78 ед;

FIAT - 71 ед.

Всего в прошлом году парк грузовых и специальных автомобилей пополнили 11,3 тысяч новых транспортных средств, что на 65% больше, чем в 2022 году.

Напоминаем:

За весь 2023 год в Украине зарегистрировали почти 61 тысячу новых легковых авто - это на 60,6% больше, чем в 2022 году.

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