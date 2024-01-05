В прошлом году в Украине зарегистрировали более 11 тысяч новых грузовиков: рынок вырос на 65%
Пятница, 5 января 2024, 14:38 -
В декабре 2023 года в Украине было реализовано 1160 новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных), что на 12% больше, чем в ноябре.
Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей Укравтопром.
В то же время по сравнению с декабрем 2022 года, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 26%.
В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
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- RENAULT - 259 ед;
- VOLKSWAGEN - 117 ед;
- MAN - 111 ед;
- FORD - 78 ед;
- FIAT - 71 ед.
Всего в прошлом году парк грузовых и специальных автомобилей пополнили 11,3 тысяч новых транспортных средств, что на 65% больше, чем в 2022 году.
Напоминаем:
За весь 2023 год в Украине зарегистрировали почти 61 тысячу новых легковых авто - это на 60,6% больше, чем в 2022 году.
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