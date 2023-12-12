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Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі

Вівторок, 12 грудня 2023, 10:42 - Анастасія Жарикова
 
getty images

У листопаді в Україні зареєстрували 1704 гібридних легкових авто, що майже вдвічі більше ніж у листопаді минулого року.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.

Частка нових авто в цій кількості становила 59%.У цьому сегменті лідером ринку став NISSAN Qashqai (194 од.). На другій та третій позиції за популярністю у авто TOYOTA RAV-4 (105 од.) та MERCEDES-BENZ GLE (67 шт.).

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками у топ-3 увійшли FORD Fusion US (67 шт.), TOYOTA Prius (53 шт.) та FORD C-Max (42 шт.).

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Нагадуємо:

Попит на електромобілі в Україні в листопаді зріс майже утричі, порівняно з листопадом 2022 року. Всього зареєстрували 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

авто Укравтопром попит
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