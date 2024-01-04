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Румунія допоможе Україні з відновленням телеком-мереж та впровадженням 5G

Четвер, 4 січня 2024, 15:14 - Анастасія Жарикова

Україна та Румунія уклали домовленості про співпрацю у сферах 5G, відновлення телеком-мереж і підвищення їх стійкості.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Домовилися про перші кроки — підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів між кордонами України й Румунії та про участь України в програмах фінансової підтримки ЄС", - написав він у Telegram.

Крім цього, Румунія допоможе у відновленні цифрової інфраструктури України, пошкодженої через війну.

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"Дякую Міністру досліджень, інновацій та цифровізації Румунії Богдану-Груї Івану за співпрацю. Відтепер реалізовуватимемо спільні проєкти за фінансової підтримки ЄС", – резюмував Федоров.

Нагадуємо:

Україна підписала меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії, щоб разом працювати над запуском 5G. 

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Мінцифри Україна Румунія телеком
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