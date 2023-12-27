Мінцифри запустило закрите тестування програми електронної реєстрації бізнесу іноземнцями

Мінцифри запустило закрите бета-тестування програми електронного резидентства uResidency.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

uResidency передбачає, що іноземці зможуть зареєструвати бізнес в Україні та автоматично сплачувати податки до нашого бюджету.

"Після закінчення бета-тестування програма буде доступна громадянам перших чотирьох країн – Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Поступово цей список поповнюватиметься", – пишуть в міністерстві.

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Як пояснили в Мінцифри, програма спрямована на власників малого бізнесу з Азії та Європи. У фокусі – спеціалісти з ІТ-сфери та фахівці, які надають онлайн-послуги у сфері креативної економіки.

Передбачається, що програма також стимулюватиме банківську сферу через масштабування цифрових продуктів на іноземні ринки, створюватиме додаткові можливості для залучення інвестицій та посилюватиме бренд України як цифрової держави.

Для того, щоб стати е-резидентом, закордонним підприємцям не потрібно буде їхати в Україну. Для отримання статусу достатньо пройти одноразову офлайн-верифікацію в українській консульській установі в країні проживання. Усі інші процеси відбуваються повністю онлайн – від подання заявки на участь у програмі до відкриття банківського рахунку.

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Нагадуємо:

Раніше Мінцифри оголосило про програму підтримки малого та середнього бізнесу у виході на ринок Польщі.