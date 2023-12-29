У "Дії" тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв 

У застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Як пояснили у "Дії", це пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.

"Із нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв – таке рішення ухвалив уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоби внести зміни. Тож пов’язані з ними послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні, а саме – заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто", – йдеться у повідомленні.

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Однак вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків. Тож, у "Дії" закликають користувачів заздалегідь спланувати заміну документів, а також купівлю чи продаж авто.

Нагадаємо:

З 1 січня 2024 року вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ підвищиться. Зокрема це стосуватиметься видачі посвідчень водія, складання іспитів та реєстрації авто.

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