У "Дії" тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв
У застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Як пояснили у "Дії", це пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.
"Із нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв – таке рішення ухвалив уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоби внести зміни. Тож пов’язані з ними послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні, а саме – заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто", – йдеться у повідомленні.
Однак вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків. Тож, у "Дії" закликають користувачів заздалегідь спланувати заміну документів, а також купівлю чи продаж авто.
Нагадаємо:
З 1 січня 2024 року вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ підвищиться. Зокрема це стосуватиметься видачі посвідчень водія, складання іспитів та реєстрації авто.