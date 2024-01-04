Румыния поможет Украине с восстановлением телеком-сетей и внедрением 5G

Украина и Румыния заключили договоренности о сотрудничестве в сферах 5G, восстановлении телеком-сетей и повышении их устойчивости.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Договорились о первых шагах - повышении устойчивости украинских интернет-сетей, развитии 5G-коридоров между границами Украины и Румынии и об участии Украины в программах финансовой поддержки ЕС", - написал он в Telegram.

Кроме того, Румыния поможет в восстановлении цифровой инфраструктуры Украины, поврежденной из-за войны войны.

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"Благодарю Министра исследований, инноваций и цифровизации Румынии Богдана-Груи Ивана за сотрудничество. Теперь будем реализовывать совместные проекты при финансовой поддержке ЕС", – резюмировал Федоров.

Напоминаем:

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Латвии, чтобы вместе работать над запуском 5G.

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