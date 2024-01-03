До 25 тисяч євро на власну справу: 30 українських компаній отримають гранти від ЄС і Німеччини

30 укранїнських компаній-переможців програми від EU4Business отримають гранти до 25 тисяч євро на розвиток власної справи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"Це бізнеси, які працюють над інноваційними продуктами та послугами, або активно розширюються на експорт. Загальний фонд грантів - 750 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанії-переможці розташовані у 12 областях України, 27% з них заснували або очолюють жінки.

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Переможці мають використати грантові кошти до 31 березня. Більше деталей про процедуру одержання гранту можна дізнатись на сайті Українського фонду стартапів за посиланням.

Грантова хвиля відбулася в межах програми EU4Business, яка співфінансується ЄС та урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, додали в Мінцифри.

Економічна правда

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