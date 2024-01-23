"Слухали лють бізнесу": як підприємці охарактеризували зустріч з владою та що очікують після

Учасники зустрічі представників влади та бізнесу 22 січня розповіли, що на ній фактично віцепрем’єри Юлія Свириденко та Михайло Федоров та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук "слухали лють бізнесу".

Про це йдеться в статті Forbes.

Приводом для зустрічі став арешт інвестбанкіра Ігоря Мазепи, який отримав підозру у привласненні державної землі і тепер перебуває у СІЗО.

Пів року тому влада вже проводила зустрічі з бізнесом в Офісі президента, на якій Володимир Зеленський обіцяв виправити ситуацію з тиском правоохоронців на підприємців, але як кажуть учасники попередніх і зустрічі 22 січня за цей час час тиск силового блоку лише посилився.

Реклама:

На зустрічі відкрито звучала проблема менеджменту силовиків, коли більшість питань вирішується з одного кабінету. На зустрічі прямо звучало прізвище заступника голови ОП Олега Татарова, який курує правоохоронний блок.

Ініціювали розмову з бізнесменами віцепрем’єри Свириденко та Федоров. Як розповів один з учасників заходу, вони одразу ж сказали, що хочуть послухати скарги підприємців. А також "що тут зібралися друзі бізнесу, які переживають за ситуацію".

Від ОП була присутня лише радниця голови Андрія Єрмака Дарія Зарівна. Роль спікера ВР Стефанчука – зафіксувати пропозиції бізнесу, які можна вирішити ухваленням законів.

Реклама:

"Зрештою вийшло, що Свириденко, Федоров та Стефанчук дві години слухали лють бізнесу", – описав перебіг зустрічі інший учасник.

За словами нардепа від "Слуги народу", члена економічного комітету Ради Дмитра Кисилевського, що був присутній на зустрічі, бізнес запропонував три ключові ініціативи:

зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які б унеможливили зловживання під час обшуків (8 січня представники "Маніфесту 42" презентували у профільному комітеті два законопроєкти, спрямовані проти втручання правоохоронців у діяльність бізнесу під час воєнного стану);

перезавантаження Бюро економічної безпеки;

створення комісії, яка б складалася з юристів бізнес-обʼєднань, правоохоронців та членів уряду та могла б реагувати на конкретні ситуації (аналогічна комісія існувала за попередніх урядів).

"Формально зустрілися, поговорили, розійшлися. Відпрацьована схема – випустити пару. Єдиний плюс – лють бізнесу очевидна. Гадаю, вони повинні офігіти від цього значно більше, ніж до цього", - описав один з учасників зустрічі про очікування від неї.

Після зустрічі з бізнесом Свириденко та Стефанчук поїхали до Офісу президента.

Нардеп Кисилевський розповів, що поки підприємці домовились із урядовцями й нардепами про те, що останні протягом найближчих тижнів розглянуть пропозиції із запропонованими законодавчими змінами.

Від зустрічі у схожому форматі, але вже на платформі Офісу президента бізнесмени відмовилися, мотивуючи бажанням конкретних рішень, а не просто розмов.

Нагадуємо:

22 січня керівництво Верховної Ради і члени економічного блоку уряду провели закриту зустріч із підприємцями щодо тиску силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital.