Експорт дизпального з російських портів у квітні впав на чверть

Експорт дизпального й газойлю з російських портів у квітні зменшився на 26%, до 3,07 млн тонн.

Про це пише видання enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

"Скорочення постачань зумовлено зменшенням виробництва через планові ремонтні роботи й позапланові зупинки внаслідок атак українських БпЛА по установках первинної переробки нафти", - пише видання.

Додатковим чинником, який впливає на експорту активність російських і білоруських компаній, є сезонне зростання попиту під час весінньої посівної.

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У квітні зменшення обсягів перевалки спостерігалося як у портах Балтії, так і в Чорному морі й на Далекому Сході.

Минулого місяця обсяги експорту через балтійські термінали скоротилися на 28%, до 1,78 млн тонн. З портів Чорного моря відправлення зменшилися на 15%, до 1,28 млн тонн. Експорт дизелю й газойлю з далекосхідних терміналів упав більш як у сім разів – до 23 тис. тонн.

У травні обсяги морського експорту дистилятів з російських портів зберігатимуться на низькому рівні через ремонтні роботи на НПЗ. Крім того, з кінця квітня відновилися атаки українських БпЛА на об’єкти паливної інфраструктури. У ніч на 28 квітня ударів зазнали Ільський і слов’янський НПЗ у краснодарському краї, а 30 квітня було повторно ушкоджено обладнання на рязанському НПЗ "Роснєфті".

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Нагадаємо:

Відвантаження російських газойлів і дизпального у порти інших країн за тиждень 15-21 квітня зросло на 36% і становили 821 тисяча тонн (з 603 тисяч тонн). Зокрема, порти Бразилії прийняли пального у 3,7 раза більше, ніж тиждень тому.

Тижневий морський експорт автомобільних бензинів з російських портів упав до піврічного мінімуму - 54 тисяч тонн.