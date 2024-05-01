В Україні нарахували 160 тисяч держслужбовців, мобілізовано – 2,5%

Фактична кількість держслужбовців за результатами моніторингу кількісного складу державних службовців за перший квартал 2024 року становить 159 333 особи - упродовж трьох місяців їх стало менше на 571.

Про це повідомляє Нацагентство з питань держслужби (НАДС).

"З огляду на цю динаміку збільшилася кількість вакантних посад на державній службі. Зараз їх 40 769, що на 1 667 більше, аніж у попередньому кварталі.

Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок становить 119 696 осіб, чоловіків - 39 637", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Зазначається, що в Україні наразі нараховується 4 180 держслужбовців (з них 812 - жінки), які мобілізовані або проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад.

"Ця кількість упродовж трьох місяців зросла на 42 особи (з них 38 - жінки). З початку повномасштабної агресії 138 державних службовців загинули, а 263 - зазнали поранення", - додали в НАДС.

1 180 державних службовців наразі перебувають за кордоном. Упродовж трьох місяців їх стало менше на 204 особи, свідчить моніторинг агентства.

Реклама:

Економічна правда