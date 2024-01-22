Складнощі між урядовцями, бізнесом і правоохоронцями мають бути зняті – Зеленський

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Президент Володимир Зеленський доручив зробити напрацювання, "щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті".

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, у понеділок урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу.

"Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є дійсно складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті.

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У кожного може бути свій погляд, але в час війни ми всі маємо бути об’єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки", - заявив президент.

Всі напрацювання будуть представлені на РНБО, додав він.

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