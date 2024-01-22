Бізнес і представники влади провели закриту зустріч на тлі арешту Мазепи

Керівництво Верховної Ради і члени економічного блоку уряду провели закриту зустріч із підприємцями щодо тиску силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital.

Про це пише Forbes із посиланням на бізнесменів, які були присутні на зустрічі.

Зазначається, що зустріч проходила у змішаному форматі - частина бізнесменеів підключилась онлайн.

З боку влади у зустрічі брали участь перший віцепремʼєр - міністр економіки Юлія Свириденко, віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, старша радниця керівника ОП Дарія Зарівна, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Один із співрозмовників Forbes, коментуючи загальну атмосферу зустрічі, заявив про тотальне обурення бізнесу щодо дій правоохоронних органів.

Інший бізнесмен розповів, що була реакція на заяву Громадського руху "Маніфест 42" по справі Мазепи.

"Позиція бізнесу - під час війни потрібно закінчувати історії з кошмарення бізнесу, який працює і платить податки", - заявив він.

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"Формально зустрілись, поговорили, розійшлись. Відпрацьована схема - випустити пару. Єдиний плюс зустрічі - лють бізнесу очевидна. Думаю, вони повинні офігіти більше, ніж до зустрічі", - розповів ще один бізнесмен.

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Нагадаємо:

Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.

ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Уночі з 21 на 22 січня згорів будинок бізнесмена, засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Адвокати бізнесмена Ігоря Мазепи, якого взяли під варту за підозри у незаконному заволодінні землею на Київщині, подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня.

Громадський рух бізнесу "Маніфест 42" анонсував попереджувальну зупинку підприємств у разі подальшого ігнорування владою "свавілля тилових силовиків".