Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив результати своєї діяльності – НБУ

У квітні бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Нацбанком.

"Оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, налагодження логістичних ланцюгів, сезонне пожвавлення бізнесу та збільшення внутрішнього попиту, а також уповільнення темпів інфляції сприяли позитивним настроям респондентів усіх секторів у найближчій перспективі.

Водночас стримуючими чинниками залишаються пошкодження енергетичних об’єктів, збільшення витрат на логістику й оплату праці та брак кваліфікованих кадрів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у квітні індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Нацбанк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні - травні 2022 року, зріс до 52,3 з 52 у березні.

Підприємства будівництва продемонстрували найоптимістичніші очікування щодо економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури, збільшення внутрішнього попиту та сприятливі погодні умови: секторальний індекс у квітні становив 53,4 порівняно з 53,5 у березні, додали в НБУ.

Водночас підприємства сфери послуг поліпшили очікування щодо своїх економічних перспектив завдяки сезонному пожвавленню споживчого попиту, розширенню морського коридору та сповільненню темпів інфляції: секторальний індекс зріс до 53,1 у квітні з 50,6 у березні.

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"Респонденти посилили свої прогнози стосовно зростання обсягів нових замовлень, наданих послуг, а також послуг під час їх виконання", - йдеться у повідомленні.

При цьому підприємства торгівлі дещо послабили позитивні оцінки щодо своєї ділової активності, враховуючи негативний вплив від збільшення логістичних витрат через блокування західного кордону: секторальний індекс у квітні становив 51,8 (у березні був 55,1).

Повідомляється, що торговельні компанії менш упевнено очікували на збільшення обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу.

"Респонденти зберегли позитивні прогнози щодо зростання вартості товарів, закуплених для продажу, та послабили оцінки щодо зменшення торговельної маржі", - додали в НБУ.

Підприємства промисловості зберегли позитивні оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу завдяки налагодженню логістичних ланцюгів, сталому споживчому попиту та сповільненню інфляції: секторальний індекс у квітні становив 51,7 (у березні - 51).

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 квітня 2024 року. В опитуванні взяли участь 447 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо:

Український бізнес у березні 2024 року вперше за п'ять місяців поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності.

Економічна правда