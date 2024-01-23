"Слушали ярость бизнеса": как предприниматели охарактеризовали встречу с властью и что ожидают после

Участники встречи представителей власти и бизнеса 22 января рассказали, что на ней фактически вице-премьеры Юлия Свириденко и Михаил Федоров и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук "слушали ярость бизнеса".

Об этом говорится в статье Forbes.

Поводом для встречи стал арест инвестбанкира Игоря Мазепы, который получил подозрение в присвоении государственной земли и теперь находится в СИЗО.

Полгода назад власть уже проводила встречи с бизнесом в Офисе президента, на которой Владимир Зеленский обещал исправить ситуацию с давлением правоохранителей на предпринимателей, но как говорят участники предыдущих и встречи 22 января за это время время давление силового блока только усилилось.

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На встрече открыто звучала проблема менеджмента силовиков, когда большинство вопросов решается из одного кабинета. На встрече прямо звучала фамилия заместителя председателя ОП Олега Татарова, который курирует правоохранительный блок.

Инициировали разговор с бизнесменами вице-премьеры Свириденко и Федоров. Как рассказал один из участников мероприятия, они сразу же сказали, что хотят послушать жалобы предпринимателей. А также "что здесь собрались друзья бизнеса, которые переживают за ситуацию".

От ОП присутствовала только советник председателя Андрея Ермака Дарья Заривная. Роль спикера ВР Стефанчука - зафиксировать предложения бизнеса, которые можно решить принятием законов.

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"В итоге получилось, что Свириденко, Федоров и Стефанчук два часа слушали ярость бизнеса", - описал ход встречи другой участник.

По словам нардепа от "Слуги народа", члена экономического комитета Рады Дмитрия Кисилевского, который присутствовал на встрече, бизнес предложил три ключевые инициативы:

изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые бы сделали невозможным злоупотребления во время обысков (8 января представители "Манифеста 42" представили в профильном комитете два законопроекта, направленные против вмешательства правоохранителей в деятельность бизнеса во время военного положения);

перезагрузка Бюро экономической безопасности;

создание комиссии, которая бы состояла из юристов бизнес-объединений, правоохранителей и членов правительства и могла бы реагировать на конкретные ситуации (аналогичная комиссия существовала при предыдущих правительствах).

"Формально встретились, поговорили, разошлись. Отработанная схема - выпустить пар. Единственный плюс - ярость бизнеса очевидна. Думаю, они должны офигеть от этого значительно больше, чем до этого", - описал один из участников встречи об ожиданиях от нее.

После встречи с бизнесом Свириденко и Стефанчук поехали в Офис президента.

Нардеп Кисилевский рассказал, что пока предприниматели договорились с чиновниками и нардепами о том, что последние в течение ближайших недель рассмотрят предложения с предложенными законодательными изменениями.

От встречи в похожем формате, но уже на платформе Офиса президента бизнесмены отказались, мотивируя желанием конкретных решений, а не просто разговоров.

Напоминаем:

22 января руководство Верховной Рады и члены экономического блока правительства провели закрытую встречу с предпринимателями относительно давления силовых структур на бизнес на фоне ареста Игоря Мазепы и обысков в инвесткомпании Concorde Capital.