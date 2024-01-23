"Слушали ярость бизнеса": как предприниматели охарактеризовали встречу с властью и что ожидают после
Участники встречи представителей власти и бизнеса 22 января рассказали, что на ней фактически вице-премьеры Юлия Свириденко и Михаил Федоров и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук "слушали ярость бизнеса".
Об этом говорится в статье Forbes.
Поводом для встречи стал арест инвестбанкира Игоря Мазепы, который получил подозрение в присвоении государственной земли и теперь находится в СИЗО.
Полгода назад власть уже проводила встречи с бизнесом в Офисе президента, на которой Владимир Зеленский обещал исправить ситуацию с давлением правоохранителей на предпринимателей, но как говорят участники предыдущих и встречи 22 января за это время время давление силового блока только усилилось.
На встрече открыто звучала проблема менеджмента силовиков, когда большинство вопросов решается из одного кабинета. На встрече прямо звучала фамилия заместителя председателя ОП Олега Татарова, который курирует правоохранительный блок.
Инициировали разговор с бизнесменами вице-премьеры Свириденко и Федоров. Как рассказал один из участников мероприятия, они сразу же сказали, что хотят послушать жалобы предпринимателей. А также "что здесь собрались друзья бизнеса, которые переживают за ситуацию".
От ОП присутствовала только советник председателя Андрея Ермака Дарья Заривная. Роль спикера ВР Стефанчука - зафиксировать предложения бизнеса, которые можно решить принятием законов.
"В итоге получилось, что Свириденко, Федоров и Стефанчук два часа слушали ярость бизнеса", - описал ход встречи другой участник.
По словам нардепа от "Слуги народа", члена экономического комитета Рады Дмитрия Кисилевского, который присутствовал на встрече, бизнес предложил три ключевые инициативы:
- изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые бы сделали невозможным злоупотребления во время обысков (8 января представители "Манифеста 42" представили в профильном комитете два законопроекта, направленные против вмешательства правоохранителей в деятельность бизнеса во время военного положения);
- перезагрузка Бюро экономической безопасности;
- создание комиссии, которая бы состояла из юристов бизнес-объединений, правоохранителей и членов правительства и могла бы реагировать на конкретные ситуации (аналогичная комиссия существовала при предыдущих правительствах).
"Формально встретились, поговорили, разошлись. Отработанная схема - выпустить пар. Единственный плюс - ярость бизнеса очевидна. Думаю, они должны офигеть от этого значительно больше, чем до этого", - описал один из участников встречи об ожиданиях от нее.
После встречи с бизнесом Свириденко и Стефанчук поехали в Офис президента.
Нардеп Кисилевский рассказал, что пока предприниматели договорились с чиновниками и нардепами о том, что последние в течение ближайших недель рассмотрят предложения с предложенными законодательными изменениями.
От встречи в похожем формате, но уже на платформе Офиса президента бизнесмены отказались, мотивируя желанием конкретных решений, а не просто разговоров.
Напоминаем:
22 января руководство Верховной Рады и члены экономического блока правительства провели закрытую встречу с предпринимателями относительно давления силовых структур на бизнес на фоне ареста Игоря Мазепы и обысков в инвесткомпании Concorde Capital.