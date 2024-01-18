Аеропорт Кишинева офіційно змінив код на "дерусифікований"

Аеропорт Кишинева з 18 січня остаточно отримав у системі ІАТА новий код RMO, що є безпрецедентним випадком.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

18 січня аеропорт нагадав, що з цього дня на усіх таблицях рейсів код Кишинева позначатиметься як RMO – від "Республіка Молдова", замість старого коду KIV, який йому дали за співзвучністю з російською назвою "Кишинев".

Реклама:

У разі проблем з придбанням квитків через зміну коду радять контактувати з техпідтримкою відповідної авіакомпанії.

Нагадаємо, майбутню зміну коду аеропорту Кишинева анонсували у грудні. Для авіаційної галузі це є безпрецедентним випадком.

У наступні тижні після оголошення новини двічі повідомляли про технічні проблеми з квитками до Кишинева – у випадку WizzAir рейси на дати після 15 січня хибно "скасувалися", також деякий час неможливо було придбати квитки на рейси Turkish Airlines. Втім, точно невідомо, чи саме зміна коду аеропорту була причиною збою.

Реклама:

Детальніше про рішення влади Молдови і про те, чому Україні варто скористатися цим прецедентом зараз, читайте у статті Аеропортова "русофобія".

Європейська правда