Молдова надала велику знижку на транзит українського зерна до кінця року

Транзитні перевезення української агропродукції територією Молдови у 2024 році здійснюватимуться зі знижкою у 27% до чинних тарифів.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За результатами домовленостей цього року на транзитні перевезення української аграрної продукції Республікою Молдова діятиме знижка. Вона становить 27% на чинні тарифи", — заявили в Мінреінтеграції.

Також набула чинності угода між урядом України та урядом Молдови, якою передбачено будівництво прикордонного переходу через річку Дністер на державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль і Косеуц.

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Міністерство нагадало, що Міжурядова українсько-молдовська змішана комісія з торговельно-економічного співробітництва у 2023 році підписала сім проєктів протоколів. Вони передбачають організацію спільного контролю на спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.

Нагадуємо:

Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій у понеділок досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

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